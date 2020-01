Großaktionär nimmt Medienkonzern Axel Springer von der Börse

Mit KKR im Rücken will der Herausgeber von "Bild" und "Welt" 2020 verstärkt ins Digitalgeschäft investieren. Man werde Geld etwa in das Jobportal Stepstone und das Geschäft mit Immobilienplattformen stecken, hatte Springer-Chef Döpfner im Dezember betont. "Ein ganz wichtiger Investitionsschwerpunkt ist das Thema Technologie." Springer wolle über seine "europäische Marktführerschaft hinaus wachsen und versuchen in internationalen, demokratischen Märkten eine möglichst große Rolle zu spielen". Mit dem Einstieg von KKR habe man deutlich mehr Spielraum, um zu tun, "was sich in fünf, in sechs, in sieben Jahren bezahlt macht". (APA, Reuters)