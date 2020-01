Beim Eiskratzen weggerollt: 58-Jähriger geriet in Inzing unter eigenen Pkw

Inzing – Verletzungen unbestimmten Grades trug ein 58-Jähriger am Freitagmorgen in Inzing davon, als sein Auto beim Eiskratzen davonrollte, der Mann zu Sturz kam und unter seinen Pkw geriet.

Unterhalb der Wiese prallte das Auto gegen den Gartenzaun eines Nachbarhauses und kam zum Stillstand. Der Nachbar hörte den Aufprall und setzte in weiterer Folge die Rettungskette in Gang. Der 58-Jährige war unbestimmten Grades verletzt, aber ansprechbar. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde er in die Klinik nach Innsbruck gebracht. (TT.com)