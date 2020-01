Ausstieg von Aston-Martin-Team schwerer Schlag für DTM

R-Motorsport steigt mit seinen Aston Martin nach nur einem Jahr wieder aus dem Deutschen Tourenwagen-Masters (DTM) aus. Das gab der Schweizer Rennstall, für den in der vergangenen Saison auch der Österreicher Ferdinand Habsburg gefahren war, am Freitag bekannt. Der Rückzug nur 90 Tage vor dem Saisonauftakt in Zolder in Belgien trifft die Rennserie hart.