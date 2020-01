Gut zu wissen: So bleibt der Rodelausflug unfallfrei

Innnsbruck – Jahr für Jahr zieht es Wintersportler in Tirol nicht nur auf die Skipisten, sondern auch auf die Rodelbahnen. Dabei kann wenig schief gehen, meinen viele, doch der Schein trügt: Insgesamt verletzten sich im Zeitraum 2014 bis 2018 etwa 8200 Personen beim Rodeln und Bobfahren so schwer, dass sie im Krankenhaus behandelt werden mussten – rund 2200 davon alleine im Jahr 2018. Jeder vierte Verletzte musste stationär aufgenommen werden. Allzu oft sind auch Kinder betroffen: 35 Prozent der verletzten Rodler sind unter 15 Jahre alt. „Richtig rodeln will gelernt sein", meint Expertin Ilona Schöppl vom Kuratorium für Verkehrssicherheit.