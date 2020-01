Chlorgas trat in Schwimmbad in Kitzbüheler Wohnhaus aus: Feuerwehr rückte an

Kitzbühel – In einem Wohnhaus in Kitzbühel ist es am Freitagabend zu einem Chlorgasaustritt gekommen. Wie die Feuerwehr berichtet, wurde die Feuerwehr zu dem Privathaus gerufen, in dem sich auch ein Schwimmbad befindet. Ein Atemschutztrupp rückte an und erkundete die Lage. Mittels Prüfröhrchen konnte eine Chlorgaskonzentration im Technikraum gemessen werden. Die Gefahrenstoffbehälter wurden geborgen und im Freien zwischengelagert. Am Boden ausgetretene Flüssigkeit wurde mit einem Chemikalienbinder gebunden und parallel dazu belüftete die Feuerwehr den betroffenen Raum, berichten die Einsatzkräfte in einer Aussendung.