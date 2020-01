Erste Arbeitsklausur von Türkis-Grün: Die Mühen des Regierungsalltags

Wien – Seit drei Wochen amtieren die neuen Macht­haber. Am 7. Jänner hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen die türkisen und grünen Koalitionäre vereidigt. Nun tagen sie erstmals abseits einer Ministerrats­sitzung. Kommenden Mittwoch und Donnerstag gibt es eine Regierungsklausur in einem Kremser Hotel.

Bis dato kommt das neue Bundesbündnis gut an. In Umfragen wird beiden Parteien ein besserer Wert bescheinigt als der, den sie bei der Wahl hatten. Kurz sieht in dieser Regierungskonstellation ein Vorbild für Deutschland. Er geht von Schwarz-Grün nach der Bundes­tagswahl aus.

Von öffentlicher Schelte für das Regierungsgegenüber wegen Alleingängen wollen die Grünen lassen – weil es nicht heißen soll, dass die Partner streiten. Nichts sagen können sie auch nicht dazu – weil es sonst scheint, als befürworteten sie alle ÖVP-Begehren. Und so wird vorsichtig repliziert: „Sprachverwirrung“ diagnostiziert Vizekanzler Kogler in Sachen Asyl. „Nicht vorstellbar“ ist für ihn ein Kopftuchverbot für Lehrerinnen. Ein anderer Grüner hat sich dieser Tage nicht zurückgehalten. Nationalratsmandatar Michel Reimon ist gegen die – von der ÖVP gewollte – Sicherungshaft für gefährliche Asylwerber. Dafür sei eine Verfassungsänderung nötig – „die ist aus grüner Sicht unmöglich. Da werde ich nicht zustimmen.“ In der ÖVP wird gelassen reagiert. Manch Grüner müsse sich wohl erst an die neue Rolle gewöhnen. Leute aus Koglers Partei sind besorgt. Die Grünen dürften sich – um des koalitionären Friedens willen – nicht „vertürkisisieren“. Sie seien auch gewählt worden, weil sie Kurz inhaltlich Paroli geboten hätten.