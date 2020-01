San Antonio nach Pleite gegen Phoenix nicht mehr auf Play-off-Platz

San Antonio Spurs (Jakob Pöltl mit zwei Punkten, einem Rebound, zwei blockierten Würfen in 10:11 Minuten) - Phoenix Suns 99:103, Charlotte Hornets - Milwaukee Bucks 103:116 (das Spiel fand in Paris statt), Detroit Pistons - Memphis Grizzlies 112:125, Orlando Magic - Boston Celtics 98:109, New York Knicks - Toronto Raptors 112:118, Miami Heat - LA Clippers 117:122, Chicago Bulls - Sacramento Kings 81:98, Minnesota Timberwolves - Houston Rockets 124:131, New Orleans Pelicans - Denver Nuggets 106:113, Oklahoma City Thunder - Atlanta Hawks 140:111, Golden State Warriors - Indiana Pacers 118:129.