Polizei steht vor Rätsel: Zwei Tote in Wald in Norddeutschland gefunden

Neustrelitz – Nahe der Stadt Neustrelitz in Mecklenburg-Vorpommern hat ein Spaziergänger am Donnerstagnachmittag zwei Leichen in einem von Wald durchzogenen weitläufigen Gewerbegebiet außerhalb der Stadt entdeckt. Laut Bild hatte sein Hund offenbar neben einem Gestrüpphaufen angeschlagen. Es handle sich um einen Mann und eine Frau, teilte die Polizei am späten Donnerstagabend in Neubrandenburg mit.