Schwarzenegger und die Kitz-Promiriege gaben sich ein Stelldichein

Zuvor hatte sich der "Terminator" schon deutlich vor der Abfahrt des ersten Rennläufers unter Blitzlichtgewitter vom nahe am Streif-Zielgelände liegenden Rasmushof in Richtung Ehrentribüne in Bewegung gesetzt. Seine Sonnenbrille, die er trotz wolkenverhangenem Himmel offenbar demonstrativ trug, ließ ihn das akute Gedränge um seine Person stoisch ertragen. Bald schon hatte er mit Freundin, Tochter und Neffen die Ehrentribüne souverän erklommen.