Drei kleine Geschwister tot in irischem Haus entdeckt

Drei Kinder sind tot in einem Haus im Großraum der irischen Hauptstadt Dublin entdeckt worden. Die Polizei fand die zwei Buben und ein Mächen nach einem Notruf am Freitagabend. Die Buben waren sieben und neun Jahre alt, das Mädchen erst drei, wie die britische Nachrichtenagentur PA am Samstag berichtete.