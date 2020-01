Motivator Schröcksnadel als Schlüssel zum Erfolg auf der Streif

Kitzbühel – ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel hat vor den Weltcup-Rennen der Herren in Kitzbühel die Speedfahrer zu einem Gespräch gebeten, über den Inhalt wollte er nichts verraten. "Aber ich glaube, es hat ihnen gut gefallen. Positive Energy Impact", sagte Schröcksnadel am Samstag nach dem Abfahrtserfolg von Matthias Mayer vor Vincent Kriechmayr auf der Streif.

Schröcksnadel erklärte, nie am Können seiner Athleten gezweifelt zu haben, aber gewisse Leistungen, die man hätte erbringen können, seien nicht erbracht worden. Die Athleten hätten positiv auf seine Worte reagiert. In der Abfahrt kamen mit Max Franz (15.), Daniel Danklmaier (17.) und Christian Walder (20.) drei weitere in die Top 20, im Super-G am Freitag hinter dem zweitplatzierten Mayer mit Kriechmayr (6.), Danklmaier (12.) und Walder (18.) insgesamt vier.