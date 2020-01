Handball: Norwegen nach Sieg gegen Slowenien EM-Dritter

Der zweifache Handball-Vizeweltmeister Norwegen hat sich nach dem verpassten Endspiel bei der Europameisterschaft der Männer mit Bronze getröstet. Der 28:20-(12:9)-Erfolg über Slowenien in Stockholm am Samstag brachte auch einen Fixplatz bei der WM 2021 in Ägypten.

Nach dem Halbfinal-Thriller gegen Kroatien, den die Skandinavier nach zweimaliger Verlängerung in letzter Sekunde mit 28:29 verloren hatten, rafften sich Sagosen und Co. noch einmal auf und wurden ihrer Favoritenrolle von Beginn an gerecht. Bester Schütze war Magnus Jöndal vom deutschen Meister SG Flensburg-Handewitt mit sieben Toren. Die Slowenen, die am Vortag Spanien im Halbfinale unterlegen waren, schafften aber ihre beste Platzierung seit WM-Bronze 2017. Ihr bester Werfer war Dean Bombac mit fünf Treffern. (APA, dpa)