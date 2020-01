Grabkerze verursachte Balkonbrand in Völser Mehrfamilienhaus

Am Samstag gegen 8 Uhr zündete eine 82-Jährige in Völs auf ihrem Balkon im dritten Stock eines Mehrparteienhauses eine Grabkerze an und stellte diese mit einen Blumenstock auf einen Holzhocker. Gegen 17 Uhr bemerkte eine Nachbarin ein offenes Feuer auf diesem Balkon. Durch das beherzte eingreifen eines Nachbarn, sowie eines sich zufällig in der Nähe befundenen Feuerwehrmitgliedes, konnte der Brand rasch mittels zweier Handfeuerlöscher weitestgehend abgelöscht werden. .