Einbrecher in Kitzbühel unterwegs: Schmuck und Uhren gestohlen

Kitzbühel – Das Hahnenkamm-Wochenende lockt offenbar nicht nur Tausende Sportfans in die Gamsstadt: Auch so mancher Kriminelle hofft in dem Trubel auf leichte Beute. Am Samstag nützten Einbrecher in zwei Einfamilienhäusern in Kitzbühel die Abwesenheit der Bewohner, um auf Diebestour zu gehen.