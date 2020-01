Waffen und Munition in Innsbruck gestohlen: Drei Verdächtige gefasst

Innsbruck/Telfs – Nach dem Einbruch in ein Waffengeschäft in Innsbruck konnte die Polizei nur wenige Tage später drei Tatverdächtige ausforschen. Die Tat hatte sich in der Nacht auf Dienstag in dem Gewerbebetrieb ereignet – die Täter brachen eine Palette, die mit einer Kunststofffolie abgedeckt war, auf und stahlen den gesamten Aufbau. Neben anderen Verkaufsartikeln befanden sich auf der Palette zwei Schrotgewehre, eine Kleinkaliberpistole und Munition im fünfstelligen Stückbereich.

Die Tatverdächtigen konnten zwar vorerst flüchten, es dauerte aber nicht lange und die Polizei Steinach-Wipptal und das Landeskriminalamt kamen den Österreichern auf die Spur: Ausgeforscht wurden ein 21-jähriger und ein 25-jähriger Mann sowie eine 20-jährige Frau, die am Freitag und am Samstag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen wurden. Sie sollen das Diebesgut mit einem Auto vom Tatort abtransportiert, in einem Waldstück südlich von Innsbruck umgeladen und dann weitertransportiert haben.

25-Jähriger in Justizanstalt eingeliefert

Bei einer Hausdurchsuchung an der Wohnadresse des 25-Jährigen und bei Sucheinsätzen in einem Waldstück in Innsbruck und im Inn in Telfs stellte die Polizei die Waffen und beinahe die gesamte Munition sicher. Der Wert des Diebesguts liegt bei rund 11.000 Euro.

Wie die Polizei mitteilt, zeigten sich die Verdächtigen geständig, die näheren Hintergründe zur Tatausführung und zum Motiv sind jedoch noch Gegenstand von Ermittlungen. Der 25-Jährige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt eingeliefert. Er steht zusätzlich im Verdacht, in der Nacht auf den 19. Jänner in Pertisau in vier Autos eingebrochen zu sein und daraus diverse Wertsachen gestohlen zu haben. Die beiden anderen Tatverdächtigen wurden auf freiem Fuß angezeigt. (TT.com)