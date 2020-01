US-Regisseure zeichnen Sam Mendes für „1917" aus

Los Angeles – Der britische Regisseur Sam Mendes ist für sein Kriegsdrama „1917" von der US-amerikanischen Vereinigung der Regisseure (DGA) mit dem Preis für die beste Regie ausgezeichnet worden. Der Award für das beste Regiedebüt ging am Samstag in Los Angeles an die aus Israel stammende Regisseurin Alma Har'el für „Honey Boy", eine fiktive Verarbeitung des Lebens von Schauspieler Shia LaBeouf.