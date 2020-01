Patientin mit Verdacht auf Coronavirus isoliert: Wiener Spitäler gerüstet

Die speziell ausgestatteten Zimmer können nur durch eine Unterdruckschleuse betreten werden. Was bedeutet: Luft – und damit mögliche Krankheitserreger - kann nicht aus dem Raum dringen. Eine Art Ampel zeigt an, ob die Schleuse zugänglich ist, oder ob sich gerade jemand darin befindet.

Die Spezialisten an der Abteilung haben in den vergangenen Jahren mehrere der derzeitigen Situation rund um den Coronavirus-Verdacht ähnliche Ereignisse bewältigt. Im März 2014 kam eine 45-Jährige Frau mit hohem Fieber, Kopf -und Gliederschmerzen nach der Rückkehr von einer Nigeria-Reise in das Kaiser-Franz-Josef-Spital. Der Verdacht auf eine etwaige Ebola-Infektion stellte sich als unbegründet heraus. Die Labortests wurden damals auch in Kooperation mit einer Spezialklinik in Hamburg durchgeführt.