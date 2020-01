Streit hinter den Kulissen: Auf den Grammys liegt ein Schatten

Los Angeles – Ein passenderes Motto hätten sich die Organisatoren der wichtigsten Musikpreise der Welt wohl kaum geben können. Seit Wochen schreit es als Werbung für die 62. Verleihung der Grammy Awards am Sonntag von Plakatwänden und in TV-Spots: „Unexpect Everything“, ein Wortspiel, das am ehesten mit „Befreie dich von deinen Erwartungen“ zu übersetzen ist. Seit einigen Tagen ist aber klar, dass sich dieser Leitspruch wohl nicht nur auf die Preisträger der Show bezieht – bei der ausrichtenden Recording Academy mit ihren 13.000 stimmberechtigten Mitgliedern geht es drunter und drüber.