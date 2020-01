Kitz-Zweiter Schwarz: „Verschenke die Gams sicher nicht"

Wie hat sich Ihr erstes Podium in Kitzbühel vor diesem tollen Publikum angefühlt?

Schwarz: Das Gefühl ist wieder zurück, so wie es vor der Verletzung gehabt habe, dass ich den Schwung wieder schnell machen kann. Es geht mir sehr gut damit. Es geht von Training zu Training bergauf.

Schwarz: Genau, wir haben einen Kondikurs da gehabt. Es war ziemlich cool, wir sind die Streif hinaufgegangen bis zum Abfahrtsstart. Es hat schon einiges geholfen. Wir haben uns die Übergänge ein bissel eingeprägt, so dass es heute gepasst hat.

Was Ihnen noch fehlt, ist der erste Slalom-Sieg. Was können wir von Ihnen in Schladming erwarten?