Knappe Heimniederlage von San Antonio gegen Toronto

Die San Antonio Spurs kassierten am Sonntag in der NBA eine 106:110-Heimniederlage gegen den Titelverteidiger Toronto Raptors. . Österreichs NBA-Pionier Jakob Pöltl verbuchte dabei in 13:22 Minuten Einsatzzeit für die Spurs elf Punkte, sieben Rebounds und zwei blockierte Würfe gegen sein Ex-Team. Matchwinner für die Raptors war Pascal Siakam mit 35 Punkten.

Zu Beginn des Spiels ehrten beide Teams den am Sonntagvormittag bei einem Hubschrauberabsturz tödlich verunglückten Ex-NBA-Superstar Kobe Bryant mit einer besonderen Geste in Erinnerung an dessen Trikotnummer 24: Toronto gewann den Tip Off und ließ anschließend, wie zuvor mit San Antonio besprochen, die 24 Sekunden auf der Wurfuhr einfach runterlaufen, ohne den Korb zu attackieren. Anschließend taten die Spurs dasselbe. Erst danach ging die Partie mit Ballbesitz für die Raptors richtig los. (APA)