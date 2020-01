Dürr und Ex-Trainer Heigl großteils geständig: "Er brachte mich zum Doping"

Innsbruck – Der ehemalige Skilangläufer Johannes Dürr muss sich heute am Landesgericht Innsbruck wegen Vergehen nach dem Anti-Dopinggesetz und gewerbsmäßigen schweren Sportbetrugs verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 32-jährigen Niederösterreicher vor, selbst Blutdoping praktiziert zu haben, aber auch anderen Sportlern verbotene Wirkstoffe überlassen zu haben. Mit Dürr gemeinsam wird auch das Verfahren gegen den ehemaligen ÖSV-Langlauftrainer Gerald Heigl verhandelt. Er muss sich ebenfalls wegen Vergehen nach dem Antidopinggesetz und wegen Sportbetrugs verantworten.

„Hier sitzen keine Angeklagten, wie wir sie sonst haben. Beide Anklagen fußen großteils auf den Angaben der Angeklagten Dürr und Heigl selbst. In den Körpern solcher Sportler schlagen zwei Herzen. Dürr wollte noch einmal in die Erfolgsspur und wurde dadurch schwer straffällig. Auch Trainer Heigl hat irgendwann die falsche Abzweigung genommen, die dann irreversibel war und sukzessive in strafbare Handlungen führte“, eröffnete Staatsanwalt Dieter Albert.