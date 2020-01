Nach wie vor viele Fragen zum Tod eines Jugendlichen in Güglingen

Güglingen – Der gewaltsame Tod eines 15 Jahre alten Jungen in Güglingen in Baden-Württemberg bleibt rätselhaft. Nach wie vor könnten weder der 54 Jahre alte Vater noch der 17 Jahre alte Bruder des toten Jugendlichen vernommen werden, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Die beiden seien neben dem 15-Jährigen die einzigen, die bei der Tat anwesend gewesen seien. Beide hatten Stichverletzungen erlitten und liegen im Krankenhaus. Auch der 15-Jährige sei sehr wahrscheinlich an Stichverletzungen gestorben.