Ärger wegen Coronavirus im Ski-Weltcup: „Dann müssen wir in Quarantäne"

Kitzbühel – Kaum sind die 80. Hahnenkammrennen Geschichte, blickt ÖSV-Herrenchef Andreas Puelacher in die Zukunft der Speedfahrer – und über der hängt derzeit eine dunkle Wolke. Grund dafür ist der Ausbruch des Coronavirus in China, wo der Ski-Weltcup am 15. und 16. Februar gastiert. In Yanqing soll die Olympia-Generalprobe für 2022 mit einem Super-G und einer Abfahrt stattfinden. Doch geht es nach Puleacher, darf es erst gar nicht so weit kommen.

„Der China-Weltcup muss meiner Meinung nach abgesagt werden“, spricht sich der sportliche Leiter klar gegen eine Austragung der Rennen aus. „Wenn es auch nur einen Verdachtsfall in der Region gibt – was anscheinend auch so ist –, dann ist das zu gefährlich für alle Beteiligten. Die Gesundheit der Athleten steht an erster Stelle.“

Puelacher nimmt dabei den Ski-Weltverband (FIS) in die Pflicht, der am Mittwoch in Garmisch-Partenkirchen eine Entscheidung fällen soll. „Die FIS muss Mut beweisen und im Sinne der Athleten handeln“, ergänzte der Tiroler. Die Ansprache von FIS-Generalsekretärin Sarah Lewis bei der Mannschaftsführersitzung in Kitzbühel schürte den Ärger nur noch. „Sie wollte uns etwas von geringem Risiko erzählen, aber das ist ganz schwierig zu beurteilen“, sagte Puelacher und legte nach: „Wenn in China auch nur das Geringste passiert, müssen wir alle in Quarantäne. Dann steht der gesamte Weltcup! So etwas können wir nicht riskieren, dann verzichten wir lieber auf die Olympia-Generalprobe.“ Die FIS will sich laut Lewis bei der Entscheidungsfindung an die Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation (WHO) halten. Werden die Bewerbe abgesagt, haben die Herren keine Rennen vor Olympia auf der Strecke. Im kommenden Jahr sind bereits die Rennen der Damen geplant.