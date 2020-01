75 Jahre Auschwitz-Befreiung: Van der Bellen „tief entsetzt"

Oswiecim, Wien – Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird am Montag anlässlich des 75. Jahrestages der Befreiung des NS-Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau am Gedenken in Polen teilnehmen. „Auschwitz zu besuchen ist nicht leicht. Aber es ist notwendig", teilte er in einer Stellungnahme im Vorfeld der Zeremonie mit. Gleichzeitig verwies er erneut auf die Mitverantwortung Österreichs am Holocaust.