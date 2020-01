Zwei Lkw kollidierten frontal in Leisach: Vier Männer verletzt

Leisach-Gries – Kurz vor 9 Uhr war am Montag ein Lkw auf der Drautalbundesstraße (B100) in Richtung Sillian unterwegs. In Leisach-Gries kam dem Sattelzug ein Lkw entgegen. Plötzlich geriet dieser auf die Gegenfahrbahn, es kam zum Frontalzusammenstoß.