Hat sie Harry beraten? Die Rolle von Meghans Mutter beim „Megxit"

London – Laut der britischen Zeitung Daily Mail soll Meghans Mutter Doria Ragland ein „stiller, aber stählerner Einfluss" hinter der Entscheidung ihrer Tochter und deren Ehemann Harry gewesen sein, in Nordamerika finanzielle Unabhängigkeit zu suchen. „Besonders Harry wendet sich an sie, wenn er Rat braucht", soll eine ehemalige Vertraute von Meghans Mutter der britischen Tageszeitung verraten haben. „Meghan hat ihr immer vollkommen vertraut, aber jetzt ist sie auch ein Fels für Harry geworden, der schon so früh seine eigene Mutter verloren hat."