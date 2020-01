Unbekannte trieben auf Firmengelände in Matrei in Osttirol ihr Unwesen

Matrei in Osttirol – Unbekannte trieben in der Nacht auf Samstag auf einem Firmenareal im Ortsteil Seblas in Matrei ihr Unwesen. Laut Polizei beschädigten sie in einer Werkhalle eine Paketschnittkettensäge. Außerdem fuhren sie mit einem dort abgestellten Klein-Lkw auf dem eingefriedeten Firmenareal herum. Das Fahrzeug ließen sie aber bei der Firmenausfahrt stehen.