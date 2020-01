Von Eminem über Trump bis Grissemann: #DollyPartonChallenge erobert das Netz

New York – Durch die großen sozialen Netzwerke im Internet zieht sich ein neues Meme – und gestartet wurde der Trend von einer 74-Jährigen: Als #DollyPartonChallenge macht aktuell ein Posting die Runde, bei dem sich die Teilnehmer mit vier unterschiedlichen Fotos selbst darstellen, die alle stereotyp zu einem von vier verschiedenen Netzwerken passen. Parton hatte die Collage von sich am Mittwoch mit dem Kommentar gepostet: „Such Dir eine Frau, die alles kann.“

Nicht nur viele ihrer 2,8 Millionen Follower bei Instagram eiferten mit eigenen Posts ihrem Vorbild nach, sondern auch einige Prominente aus dem In- und Ausland. Auch Fanseiten, tierische Internet-Stars und Unternehmen machten sich einen Spaß aus der Challenge.

📸 „Wo Dolly Parton hingeht, da folge ich“, schrieb beispielsweise ARNOLD SCHWARZENEGGER bei Twitter, Fotos aus Politik- und Bodybuildingzeiten in hautenger weißem Slip inklusive.

📸 WILL SMITH zeigte sich mit vier Gifs verspielt im grünen Schlafanzug mit blinkender Lichterkette vor einem Weihnachtsbaum in der Facebook-Version und mit trainiertem nackten Oberkörper in der Tinder-Ausgabe.