Schnee bis in die Täler: Tief „Kim“ bringt den Winter nach Tirol

Innsbruck – Die Sonne macht in den nächsten Tagen Pause. Dafür können sich Schneefans aber freuen: Es schneit wieder in Tirol, und sogar bis in die Täler. „Ab Montag leitet ein umfangreiches Islandtief namens „Kim“ eine Wetterumstellung ein und Mitteleuropa gerät unter den Einfluss einer westlichen Höhenströmung“, prognostiziert Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Unwetterzentrale (UWZ).

Schon in der Nacht auf Dienstag werden die Wolken von Westen her immer dichter. In der zweiten Nachthälfte sind dann in Tirol erste Schneeschauer möglich. Am Vormittag breiten sich dann Schnee und Regen über das ganze Land aus. „Mit Durchzug der Kaltfront sind vom Bodensee bis nach Niederösterreich teils stürmische Böen in Sicht“, sagt Spatzierer. Dazu breitet sich tagsüber Regen aus und am Abend sinkt die Schneefallgrenze in den Nordalpen gegen 500 Meter ab.