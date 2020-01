Ex-Langläufer Dürr zu 15 Monaten bedingter Haft verurteilt

Der Ex-Skilangläufer Johannes Dürr ist am Montag am Landesgericht Innsbrucker zu 15 Monaten bedingter Haft und 720 Euro Geldstrafe verurteilt worden. Er hatte sich bereits während des Prozesses teilweise schuldig bekannt. Ihm wurden Vergehen nach dem Anti-Doping-Gesetz und gewerbsmäßiger schwerer Sportbetrug vorgeworfen. Außerdem muss Dürr 52.000 Euro an die Republik Österreich zurückzahlen. Das Geld erhielt er einst für Crowdfundig-Projekt zu seinem Neustart.

Mit Dürr gemeinsam wurde auch das Verfahren gegen den Ex-ÖSV-Trainer Gerald Heigl verhandelt. Auch er hat sich am Montag teilweise schuldig bekannt. Er gab zu, Dürr und dessen Langlaufkollegen Harald Wurm beim Dopen unterstützt zu haben. Er wurde nun wegen Dopingvergehes zu einem Jahr bedingte Haft und 3120 Euro Geldstrafe verurteilt. Beide Urteile sind rechtskräftig.

Dürr bestritt jedoch weiterhin, Max Hauke und Dominik Baldauf an den deutschen Sportmediziner vermittelt zu haben. Die beiden behaupteten in ihren Zeugenaussagen Gegenteiliges. Er selbst sei durch Heigl zum Doping gekommen, behauptete Dürr. "Er ist zu mir gekommen und hat gesagt: 'Jetzt haben wir was.'"

Dies bestritt Heigl, der sich ebenfalls teilweise schuldig bekannte, jedoch. Nicht er habe damals den Kontakt zu Mayer hergestellt, sondern Wurm. "Wurm hat bei Mayer nachgefragt, die Initiative ist von ihm ausgegangen", behauptete der ehemalige Langlauftrainer.

Die Staatsanwaltschaft hatte Dürr vorgeworfen, selbst Blutdoping praktiziert zu haben, aber auch anderen Sportlern verbotene Wirkstoffe überlassen zu haben. Letzteres sah das Gericht aber nur teilweise als erwiesen an. Heigl soll unter anderem Dürr mit Wachstumshormonen versorgt und zum Blutdoping vermittelt haben.