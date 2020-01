Justin Bieber veröffentlichte neue Single, Album „Changes“ erscheint im Februar

Berlin – Anfang Jänner erschien die Single „Yummy“ - jetzt hat der kanadische Sänger Justin Bieber den Veröffentlichungstermin und den Titel seines neuen Albums bekanntgegeben. „Changes“ erscheint am 14. Februar, wie der 25-Jährige am Montagabend (Ortszeit) über seine Social-Media-Kanäle verkündete. Zugleich veröffentlichte er einen weiteren Song aus der neuen Platte, „Get Me“, den er gemeinsam mit US-Sängerin Kehlani eingesungen hat.

Am Montag war Biebers zehnteilige Dokuserie „Seasons“ gestartet, in der er Einblicke in sein Leben gibt. Jeden Montag und Mittwoch stellt die Videoplattform YouTube eine neue Folge online.

Die Dokuserie zeigt die Verwandlung des Justin Bieber, der schon ganz früh sehr berühmt wurde. „Niemand in der Geschichte der Menschheit ist so aufgewachsen wie Justin Bieber", erklärt Mentor und Manager Scooter Braun. „Niemand ist in der Ära sozialer Medien weltweit so bekannt gewesen. Niemand war in jedem Jahr seines Erwachsenwerdens die meist gegoogelte Person des Planeten."