Angeschlagener Federer drehte verrücktes Match in Melbourne

Melbourne – Der Schweizer Roger Federer erreichte am Dienstag bei den Australian Open auf unglaubliche Art und Weise zum 15. Mal das Halbfinale. Körperlich angeschlagen, wehrte er gegen den US-Amerikaner Tennys Sandgren sieben Matchbälle ab und siegte in fünf Sätzen.

Kurz danach verschwand Federer in der Kabine und ließ sich vom Physiotherapeuten behandeln. Laut Federer bekundete er Probleme mit den Adduktoren, im dritten und vierten Satz wirkte er stark gehandicapt. Doch irgendwie schaffte es Federer, in der Partie zu bleiben. „Manchmal braucht man einfach auch Glück“, sagte er. „Sieben Matchbälle hat man nicht unter Kontrolle. Ich glaube an Wunder. Ich habe es nicht verdient, aber ich stehe hier und bin natürlich sehr glücklich.“

In seinem 46. Grand-Slam-Halbfinale trifft der 38-Jährige am Donnerstag auf Novak Djokovic. Der Serbe besiegte den Kanadier Milos Raonic mühelos in drei Sätzen 6:4,6:3,7:6(1). Gegen Titelverteidiger Djokovic ist es das 50. Duell für Federer. Das bisher letzte im November bei den ATP Finals in London gewann er in zwei Sätzen. Seinen bisher letzten Sieg bei einem Grand Slam gegen Djokovic gelang dem Schweizer jedoch vor knapp acht Jahren. (APA)