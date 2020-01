Startdatum bekannt: Puls 4 bringt „The Masked Singer“ nach Österreich

Wien, Köln – Astronaut, Grashüpfer, Engel, Monster, Kakadu. Millionen rätselten im Vorjahr vom Wohnzimmer aus mit, welche bekannte Person sich wohl unter den fantasievollen Kostümen versteckt. „The Masked Singer“ war für ProSieben ein Riesenerfolg – die Finalshow bescherte dem Sender mit rund 40 Prozent Marktanteil die höchste Quote seiner Geschichte.

Auch die österreichischen Zuschauer schauten gebannt zu, nie war ein Showformat auf ProSieben Austria erfolgreicher. Jetzt hat sich Puls 4 als Mitglied der Sendergruppe die Rechte für eine heimische Version gesichert. „The Masked Singer Austria“ startet am Samstag, 14. März, mit der ersten von sechs Liveshows und überschneidet sich damit mit der zweiten Staffel der deutschen Ausgabe, die ab dem 10. März immer dienstags gezeigt wird.

Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen ihrem Browser und Facebook ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von Facebook.

Um den Sieg und die Gunst des Publikums singen dann wöchentlich acht Stars hinter aufwändigen Kostümen „made in Austria“. Puls 4 spricht in einer Aussendung von „Nationalhelden, bekannt aus dem Sport, der Musik, der Bühne, des Fernsehens und des Alltags“, die sich hinter den mysteriösen Masken verstecken.

Der Clou: Nur eine Handvoll Menschen weiß, wer sich wirklich dahinter verbirgt. Nicht einmal die Kandidaten selbst kennen sich untereinander. Wenn sich jemand verplappert, droht eine Pönale von 100.000 Euro, heißt es. Es ist die Aufgabe von Jury und Zuschauern, die Identität der Undercover-Sänger zu erraten. Einzige Anhaltspunkte sind knifflig verpackte Hinweise in kurzen Einspielfilmen und – für besonders Aufmerksame – die Performance selbst. Die echte, unverfremdete Stimme der Kandidaten hört man nur, während sie singen. Der Promi mit den wenigsten Anrufen wird am Ende des Abends „unmasked".

In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo.

Moderiert wird die Show von Arabella Kiesbauer. Wer in der Rate-Jury sitzt, hat Puls 4 noch nicht bekanntgegeben.

Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und YouTube ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von YouTube.

Senderchefin Stefanie Groiss-Horowitz spricht von der „größten Show-Produktion in der Geschichte des Senders“. Man wolle möglichst viele Synergien mit dem Muttersender ProSieben nutzen, weshalb die Show, wie sein deutsches Pendant, ebenfalls in Köln produziert wird. Ein eigenes Set in Wien hätte wohl die Kosten gesprengt. „Wir wollen auch nicht, dass die Show etwas vom Glanz und der Größe verliert“, unterstrich Groiss-Horowitz.