Baum stürzte auf Hahnenkammbahn in Reutte: 40 Personen werden geborgen

Höfen – Eine Windböe brachte Dienstagmittag einen Baum in der Nähe der Hahnenkammbahn in Höfen zu Fall. Der Baum stürzte auf die Seile der Bahn und brachte diese zum Stillstand. Rund 40 Personen saßen in den Gondeln fest. Sie werden derzeit von Seilbahnmitarbeitern, Bergrettung und Feuerwehr evakuiert.