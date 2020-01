Wintersportler saßen in Gondeln fest: Nach Reutte auch Einsatz im Zillertal

Höfen – In einem fast vierstündigen Einsatz wurden am Dienstagnachmittag 31 Personen aus den Gondeln der Hahnenkammbahn in Reutte evakuiert. Gegen 12 Uhr hatte eine Sturmböe einen Baum zu Fall gebracht, der auf die Seile der Bahn stürzte und diese zum Stillstand brachte. In ersten Meldungen wurde verlautbart, dass rund 40 Personen in den Gondeln festsitzen würden, später stellte sich heraus, dass die Zahl geringer war. Die Wintersportler wurden im Verlauf des Nachmittags von Bergrettern, Feuerwehr und Seilbahnmitarbeitern evakuiert. Kurz vor 16 Uhr konnte der Einsatz abgeschlossen werden.