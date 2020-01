Ein Tag, wie er nur alle vier Jahre kommt

Am 9. Februar gehen die Imster Männer wieder in die Fasnacht, doch bis dahin muss viel passieren. Neben dem Organisatorischen, das solch ein innerstädtisches Großereignis mit sich bringt, bedarf es auch der Handarbeit und des Handwerks, um das Schemenlaufen zu dem zu machen, was es letztlich ausmacht. Die wertvollen Larven sind handgeschnitzt, die aufwändigen Kostüme handgeschneidert, die mächtigen Wagen und Handwagen werden in vielen Stunden in handwerklicher Zusammenarbeit gebaut.

Der Tag des Schemenlaufens selbst ist geprägt von einem traditionellen Ablauf und beginnt frühmorgens um 6.30 Uhr mit der Fasnachtsmesse zum Gedenken an die verstorbenen Fasnachtler. Im darauffolgenden „Figatter“ wird in einer Art theatralischen Schauspiels von einigen Maskierten ein Missgeschick eines Imsters auf launige Art zur Aufführung gebracht, sehr zur Erheiterung des Publikums. Danach folgt das Einnähen in die Kostümierung, um ab 9.30 Uhr mit dem Aufzug der Masken zu beginnen, welcher einzeln oder gruppenweise, manchmal auch mit eigens errichteten kleinen Gefährten, den „Aufzugwagelen“, von der Unterstadt in die Oberstadt bis zum Gasthof Hirschen führt. Nach dem Zwölfuhrläuten der Imster Pfarrkirche, setzt sich der Umzug in umgekehrter Richtung in Gang, bei welchem von den Rollern und Schellern und den Laggepaarlen der erste „Kroas“ (Kreis) gebildet wird, geschützt durch die Ordnungsmasken. Die Hexen tanzen zu den wohlbekannten Weisen der kleinen Hexenmusikanten und die Bärentreiber treiben ihre Bären vorbei an den Zuschauern. Die prächtigen Wagen und die Wagenmannschaften, die dem Zug der Maskierten folgen, sorgen für die Unterhaltung und Bewirtung des zahlreichen Publikums.