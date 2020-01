Dichter Nebel: Skigebiet Zillertal Arena musste geräumt werden

Zell am Ziller – Als am Dienstagnachmittag eine Schlechtwetterfront schnell über dem Zillertal aufzog, entschieden die Betriebsleitungen des Skigebiets Zillertal Arena rasch: Sie ordneten die Räumung der gesamten Pisten und Liftanlagen an. Nebelbänke hatten sich gebildet, die Sicht für die Gäste war massiv eingeschränkt.