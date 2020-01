Erdbeben der Stärke 7,7 erschütterte Karibikregion und Miami

Miami – Ein heftiges Erdbeben der Stärke 7,7 hat Kuba und Jamaika erschüttert und war bis in die US-Metropole Miami zu spüren. Das Beben ereignete sich am Dienstag in den Gewässern zwischen Kuba und Jamaika in einer Tiefe von zehn Kilometern, wie die US-Erdbebenwarte USGS mitteilte. Berichte über mögliche Schäden oder Verletzte lagen zunächst nicht vor. Zwischenzeitlich gab es eine Tsunami-Warnung.