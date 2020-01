Peruanische Oppositionspolitikerin Fujimori erneut in U-Haft

Lima – Die peruanische Justiz hat die unter Korruptionsverdacht stehende Oppositionspolitikerin Keiko Fujimori erneut in Untersuchungshaft genommen. Ein Richter in Lima ordnete am Dienstag eine Untersuchungshaft von 15 Monaten für die 44-jährige Rechtspopulistin an. Sie wurde unmittelbar danach festgenommen.