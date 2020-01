Massive Verluste bei Artenvielfalt im alpinen Raum durch Klimawandel

Innsbruck, Wien – Bisher war die intensive Landwirtschaft der größte Feind der Artenvielfalt (Biodiversität) in den Alpenregionen. In Zukunft wird sie kaum weiter die Lebensräume der hiesigen Flora dezimieren, aber der Klimawandel umso mehr, berechneten Wiener Wissenschafter. Er sorgt bei fast zwei Drittel der Arten für Lebensraumverluste, erklären sie im Fachjournal Global Change Biology.

Die Forscher erweiterten die gängigen Rechenmodelle, wie sich die Biodiversität in Zukunft entwickeln wird, mit Landnutzungs-Vorhersagen. Bisher konzentrierten sich diese Modelle stark auf den Klimawandel, weil Vorhersagen über die Entwicklung der Landwirtschaft schwierig sind, so Stefan Dullinger vom Department für Botanik und Biodiversitätsforschung der Universität Wien und Veronika Gaube vom Institut für soziale Ökologie der Universität für Bodenkultur (Boku) Wien in einer Aussendung. Als Modellgebiet wählten sie die „Eisenwurzen“-Region in Oberösterreich und der Steiermark, als Modellorganismen dienten 834 Pflanzenarten und sie inkludierten 1300 land- und forstwirtschaftliche Modellbetriebe.

Studie sieht keine großen Veränderungen in Landnutzung

„Deren Betreiber reagieren in der Simulation auf verschiedene mögliche Entwicklungen der wirtschaftlichen und klimatischen Rahmenbedingungen“, so die Wissenschafter: „Ihre Entscheidungen führen zu Veränderungen in der Landschaft, die gemeinsam mit dem Klimawandel die Lebensräume der Pflanzen verändern.“

Das Modell sagt keine großen Änderungen mehr in der Landnutzung voraus. Einerseits sei der Wald gesetzlich geschützt, andererseits könne man bei den meisten Wiesen und Weiden aufgrund der gebirgigen Lagen die Nutzung kaum mehr intensivieren. Der Handlungsspielraum der Landwirte wäre demnach stark begrenzt.

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

Biodiversität vor allem in höheren Lagen bedroht