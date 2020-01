Hälfte der Schüler krank: Auch Volksschule in Pillberg musste schließen

Pillerberg – Auch in Pillberg bleiben Schüler und Lehrer vorerst zuhause. Mit der Volksschule musste die dritte Schule innerhalb von zwei Tagen in Tirol vorübergehend den Schulbetrieb einstellen. 13 von 28 Schülern waren an der Influenza erkrankt, meldete das Land Tirol in einer Aussendung. Die Schulschließung sei in Absprache mit Bildungsdirektion und Landessanitätsdirektion durch die Schulleitung beschlossen worden.