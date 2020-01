EU-Parlament winkt Brexit durch: Ein „Auf Wiedersehen" für die Briten

Brüssel – Für EU-Parlamentspräsident David Sassoli bedeutet der Brexit keinen Abschied von den britischen Labour-Europaabgeordneten, sondern ein „Auf Wiedersehen". Dies erklärte Sassoli bei der Ehrung der scheidenden EU-Parlamentarier durch die sozialdemokratische Fraktion S&D am Mittwoch in Brüssel. Das Europaparlament soll am Abend über das Austrittsabkommen Großbritanniens abstimmen.