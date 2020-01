Katze Dymka hat vier Titan-Prothesen aus dem 3D-Drucker

Nowosibirsk – Eine Katze in Sibirien kann dank außergewöhnlicher Prothesen an ihren vier Pfoten wieder gehen. Das Tier mit den Namen Dymka habe die Operation vor sieben Monaten gut überstanden und könne nun rennen, spielen und Treppen steigen, wie die russische Universität Tomsk am Mittwoch mitteilte. Die Katze hatte im eisigen russischen Winter ihre vier Tatzen, Ohren und den Schwanz verloren.