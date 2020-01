69-Jährige bei Bus-Vollbremsung in Innsbruck verletzt: Zeugen gesucht

Innsbruck – Ein Verkehrsunfall, der sich bereits Anfang Dezember in Innsbruck ereignete, beschäftigt nach wie vor die Polizei: Der Lenker eines Linienbusses musste eine Vollbremsung hinlegen, um eine Kollision mit einem Lkw zu verhindern. Eine 69-Jährige wurde dabei von ihrem Sitzplatz geschleudert und unbestimmten Grades verletzt.

Da der Unfallhergang bisher nicht restlos geklärt werden konnte, wird nun nach Zeugen gesucht: Zu dem Vorfall kam es am 6. Dezember 2019 gegen 11.20 Uhr. Der 49-jährige Busfahrer lenkte sein Fahrzeug am Innrain stadtauswärts. An der Kreuzung mit der Blasius-Hueber-Brücke ordnete er sich auf der rechten Bus-Abbiegespur ein. Ein Lkw ordnete sich auf der Rechtsabbiegespur daneben ein. Als die Ampel grün wurde, fuhren Linienbus und Lastwagen gleichzeitig los. Nach der Kreuzung verengt sich allerdings die Fahrspur.