Bis zu 20 Grad in Tirol: Auf „Lolitas" Wintermezzo folgen Frühlingsgefühle

Innsbruck – Nach Abzug des Sturmtiefs „Lolita" sorgt eine feuchte Nordwestströmung zwar noch bis in den Donnerstag hinein für winterliche Bedingungen, doch dann stellt sich die Wetterlage wieder grundlegend um. Für einige Tage wird mit einer kräftigen Südwestströmung deutlich zu milde Luft in den Alpenraum geführt.

Nach Angaben der Österreichischen Unwetterzentrale steigen die Temperaturen in tiefen Lagen fast überall auf zweistellige Werte, am Dienstag sind sogar bis zu 20 Grad möglich.

© Ubimet

Schnee bis Donnerstagmorgen

Am Dienstag und Mittwoch hat die kräftige Kaltfront des Tiefs „Lolita" den Winter nach Tirol zurückgebracht. „Sturmböen bis 100 km/h wurden vor allem im Westen des Landes gemessen, mehr als 1000 Blitzentladungen wurden registriert und über Nacht fielen am Arlberg und im Außerfern schließlich rund 30 Zentimeter Neuschnee“, analysiert Ubimet-Meteorologe Manfred Spatzierer.

© Ubimet

Am Donnerstagmorgen klingen die Schneeschauer ab, dann setzt eine markante Milderung ein. Ein Zwischenhoch sorgt im Tagesverlauf für ruhiges und meist freundliches Wetter, ab Freitag wird es schließlich unbeständig.

Zweistellige Plusgrade

Hintergrund hierfür ist laut dem Wetterdienst Ubimet eine ausgeprägte Tiefdruckaktivität über dem Nordatlantik bis weit in die kommende Woche hinein, Mitteleuropa liegt entsprechend an der Südflanke in einer kräftigen Südwestströmung. Wiederholt erreichen Tiefausläufer den Alpenraum, somit gestalten sich die kommenden Tage häufig bewölkt, nass und windig.

Für die Jahreszeit deutlich zu mild wird es aber überall, bereits am Freitag erreichen die Höchstwerte 6 bis 15 Grad. „Es kündigen sich in tiefen Lagen tagsüber fast überall zweistellige Temperaturen an“, so Meteorologe Spatzierer.

Zum Höhepunkt bis zu 20 Grad möglich

Das Wochenende und der Montag verlaufen zeitweise nass, dazu ist mit teils kräftigem Wind zu rechnen. Mit bis zu 16 Grad liegen die Temperaturen deutlich über dem jahreszeitlichen Schnitt, normal wären aktuell etwa in Wien 4 Grad. „Der Höhepunkt dieser milden Wetterphase deutet sich schließlich für den Dienstag an, nach aktuellem Stand sind dann mit viel Sonnenschein und etwas Föhn stellenweise auch um 20 Grad möglich“, so Experte Spatzierer.