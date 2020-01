170 Tote durch Coronavirus: Österreicher in China werden demnächst ausgeflogen

Peking, Genf – Die Weltgesundheitsbehörde WHO berät angesichts der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus erneut darüber, ob sie einen weltweiten Gesundheitsnotstand ausrufen soll. Der Notfallausschuss kommt diesen Donnerstag hinter verschlossenen Türen zusammen, wie WHO-Generalsekretär Tedros Adhanom Ghebreyesus in Genf ankündigte. In China ist die Zahl der Todesfälle indes um 38 auf 170 gestiegen.

📽 Video | WHO überlegt Gesundheitsnotstand

Video von APA Videoplattform Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und APA Videoplattform ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von APA Videoplattform. Inhalte von Drittanbietern generell laden Zustimmen und Abspielen

Das Team aus 16 Experten hatte sich zuletzt zweimal dagegen entschieden, einen internationalen Notfall zu erklären. Damit wären schärfere Maßnahmen zur Bekämpfung des Ausbruchs verbunden. Ghebreyesus sagte, die Verbreitung des Virus vor allem von Mensch zu Mensch in einigen Ländern wie Deutschland bereite der UNO-Behörde Sorgen. In Deutschland sind vier Fälle in Bayern bestätigt. Während am Mittwoch in der Steiermark drei neue Verdachtsfälle bekannt wurden, ist in Finnland die erste Infektion bestätigt wurden.

Infektionen in 15 Ländern

Bisher wurden laut der WHO Infektionen aus 15 Ländern gemeldet. Bis auf rund 70 Fälle sind die meisten der Erkrankungen in China aufgetreten, wo der Erreger seinen Ursprung hat. Die staatliche Gesundheitskommission in Peking gab am Donnerstagvormittag (Ortszeit) neue Zahlen bekannt, die einen sprunghaften Anstieg bei Toten und Krankheitsfällen zeigten. Demnach waren bis einschließlich Mittwoch 170 Menschen gestorben und 7711 erkrankt. Damit kamen innerhalb eines Tages 38 Tote und rund 1700 Erkrankte hinzu. Bei weiteren 12.167 Menschen wurde das Coronavirus vermutet.

Inkubationszeit von bis zu zwei Wochen vermutet

Experten gehen davon aus, dass der Erreger eine Inkubationszeit von bis zu zwei Wochen haben kann, bevor Symptome auftreten.

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

Weiterhin blieb das Virus stark auf die Provinz Hubei beschränkt, wo am Dienstag 37 Tote und 1032 Krankheitsfälle neu registriert wurden. Einen Toten gab es in der Provinz Sichuan. Zudem wurde in der Provinz Tibet ein erster Coronavirus-Fall bestätigt.

Der WHO bereitet aber inzwischen die Verbreitung außerhalb Chinas in den vergangenen Tagen Sorge. „Obwohl die Zahlen außerhalb Chinas noch relativ klein sind, haben sie das Potenzial für einen deutlich größeren Ausbruch", sagte der WHO-Chef. Neben Deutschland nannte er auch Japan und Vietnam. In den USA breitete sich das Virus indes nicht weiter aus. Wie die US-Gesundheitsbehörde CDC am Mittwochnachmittag (Ortszeit) in Washington mitteilte, gab es keine weiteren Fälle. 68 Personen wurden getestet, fünf Fälle bestätigt.

Österreicher in China werden demnächst ausgeflogen

In der chinesischen Provinz Hubei befinden sich weiterhin noch sieben Österreicher. Diese sollen aber in „den nächsten Tagen" ausgeflogen werden, sagte Außenministeriums-Sprecher Peter Guschlbauer der APA. Geplant ist eine Ausreise noch vor dem Wochenende.

Das genaue Vorgehen wird noch mit europäischen Partnerländern abgestimmt. Es sei etwa möglich, sich an einen der Spezialflüge anzuschließen, die etwa von Deutschland und Frankreich organisiert werden, meinte Guschlbauer. Die Art und Weise der Ausreise entscheidet auch über das weitere Vorgehen mit den Betroffenen. Ob diese - wie es etwa Großbritannien plant – dann in Quarantäne genommen oder in einer Spezialklinik untersucht werden, konnte Guschlbauer noch nicht sagen.

Aktuell kein Verdachtsfall mehr in Österreich

Mit Stand Donnerstag 10 Uhr hat es in Österreich keinen Coronvirus-Verdachtsfall mehr gegeben. Sämtliche bisherigen Verdachtsfälle – zuletzt drei in der Steiermark – haben sich nicht bestätigt, hieß es in einer Aussendung des Gesundheitsministeriums. Es ist auch kein neuer Fall hinzugekommen.

„In Österreich gibt es derzeit keinen konkreten Verdachtsfall und die Erkrankung ist bisher in keinem einzigen Fall nachgewiesen worden. Wir sind in laufender Abstimmung mit allen nationalen und internationalen Behörden. Es ist wichtig, umsichtig zu agieren und Gerüchten keinen Platz zu geben. Österreich ist bestens aufgestellt", sagte Anschober in einer Aussendung.

USA gründet Task Force

Die USA flogen rund 200 Landsleute aus Wuhan aus. Ein Charterflugzeug mit 195 US-Staatsbürgern habe am Mittwoch die von dem Coronavirus besonders betroffene chinesische Metropole verlassen, wie die US-Gesundheitsbehörde am Mittwochnachmittag (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz mitteilte. Keiner von ihnen habe Symptome gezeigt, sie würden nun noch einige Tage beobachtet.

Die USA eine eigene Taskforce gegründet. Geleitet wird die Expertengruppe von Gesundheitsminister Alex Azar, die Koordination übernimmt der Nationale Sicherheitsrat, wie das Weiße Haus in Washington am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte.

Die Gesundheitsexperten sollen das Virus beobachten und seine Ausbreitung verhindern. Zudem sollen sie die amerikanische Öffentlichkeit ständig über Entwicklungen auf dem Laufenden halten.

Drei aus Wuhan ausgeflogene Japaner infiziert

Krankenwagen auf dem Weg zum Flughafen in Tokio, wo am Donnerstag eine Maschine mit 210 Menschen landete, die aus China evakuiert wurden. © AFP

In Tokio landete am Donnerstagvormittag (Ortszeit) eine zweite Maschine mit 210 Menschen an Bord, die aus China evakuiert wurden. Drei der ausgeflogenen Japaner sind mit dem Coronavirus infiziert. Dies ergaben die Tests, wie das Gesundheitsministerium in Tokio am Donnerstag mitteilte. Damit stieg die Zahl der bestätigten Infektionen in Japan auf elf Patienten.

In der Belegschaft des bayerischen Autozulieferers Webasto, bei dem die vier bestätigten Fälle in Deutschland aufgetreten sind, ist nach Unternehmensangaben am Mittwoch keine weitere Infektion mit dem Coronavirus diagnostiziert worden. Am Firmensitz in Stockdorf hätten Amtsärzte Proben von rund 40 Kontaktpersonen der ersten Fälle genommen, erklärte das Unternehmen. Am Donnerstag werden demnach noch rund 50 weitere Mitarbeiter untersucht, die in engerem Kontakt mit jenen drei Kollegen standen, bei denen zuletzt der Erreger festgestellt worden war. Allen fünf betroffenen Mitarbeitern, vier in Deutschland sowie der nach China zurückgereisten Kollegin, gehe es gut. Die Symptome seien nach sehr kurzer Zeit abgeklungen.

📽 Video | Gesundheitsbehörde bestätigt drei weitere Corona-Fälle in Deutschland

Video von Dailymotion Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Dailymotion ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von Dailymotion. Inhalte von Drittanbietern generell laden Zustimmen und Abspielen

Unterdessen streichen immer mehr Airlines Flüge nach China. In Wien starteten am Mittwoch die letzten Peking- und Shanghai-Flüge der AUA, die ebenso wie die Konzernmutter Lufthansa alle China-Flüge bis 9. Februar absagte. Zuletzt setzte British Airways alle Verbindungen von und nach Festland-China aus. Kurz zuvor hatte American Airlines bekanntgegeben, die Verbindungen von Los Angeles nach Peking und Shanghai bis Ende März einzustellen. Google teilte mit, alle seine Büros in China, Hongkong und Taiwan vorläufig zu schließen.

Ikea schließt alle Einrichtungshäuser in China

Auch die schwedische Möbelkette IKEA zieht die Notbremse: Alle 30 Einrichtungshäuser im Land werden vorübergehend geschlossen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Peking mit. Der Erreger ist mittlerweile nämlich in allen Provinzen und Regionen des chinesischen Festlandes nachgewiesen.

Noch am Mittwoch hatte es geheißen, dass IKEA die Hälfte seiner Filialen schließen wird. Das Einrichtungshaus in der Millionenstadt Wuhan, wo der neue Virus erstmals aufgetreten war, ist schon vor knapp einer Woche geschlossen worden.

Saisonstart für ÖFB-Stürmer Arnautovic verschoben

China hat die Fußball-Saison des Landes verschoben. Um die Gesundheit der Fans und Spieler zu schützen, werden geplanten Ligaspiele und Turniere verschoben, wie der chinesische Fußballverband CFA am Donnerstag mitteilte. Ein neuer Starttermin wurde zunächst nicht genannt. Betroffen ist auch ÖFB-Stürmer Marko Arnautovic, der bei Shanghai SIPG spielt.