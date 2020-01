Alkolenker fuhr in Kärnten 80-jährigen Fußgänger an

Seeboden – Ein 29-jähriger Alkolenker hat am Mittwoch in Seeboden in Kärnten (Bezirk Spittal an der Drau) einen Fußgänger angefahren und verletzt. Laut Polizei wollte der 80-Jährige die Straße im Ortsgebiet queren, der Lenker übersah ihn, streifte ihn und der Fußgänger stürzte. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Der Lenker durfte nach dem Alkotest nicht mehr weiter fahren. Er wird angezeigt. (APA)