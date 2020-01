Der Ex-Sicherheitsberater wird für Trump zum unkalkulierbaren Risiko

Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und APA Videoplattform ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von APA Videoplattform.

Denn Bolton könnte Trump schwer belasten. Medienberichten zufolge bestätigt er in einem Buchprojekt den Hauptwurf gegen den US-Präsidenten in der Ukraine-Affäre. Trump selbst habe ihm im vergangenen August gesagt, dass er Militärhilfen an die Ukraine von fast 400 Millionen Dollar (363,60 Mio. Euro) zurückhalte, um Ermittlungen gegen seinen Rivalen Joe Biden zu erzwingen.