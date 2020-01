EV Angerberg brennt auf ein „Heimspiel“

Die Vorfreude ist groß – beim Tiroler Stocksport-Verband wie auch bei den Damen des EV Angerberg. Schließlich warten am Samstag und Sonntag in Kufstein die Staatsmeisterschaften im Mannschaftsspiel auf Tiroler Boden. „Ein positiver Abschluss der Staatsmeisterschaft mit meiner Mannschaft ist schon einmal das erste Saisonziel“, weiß Kerstin Acherer vom EV Angerberg, immerhin regierende Welt- und Europameisterin.

In der Festungsstadt geht es aber nicht nur um Medaillen, sondern auch um die Qualifikation für den Europacup, an dem die besten vier rot-weiß-roten Teams teilnehmen dürfen. Im Rahmenprogramm findet auch die Damen-Bundesliga-West ihre Austragung. Und das war’s noch nicht mit Stocksport-Highlights: Denn eine Woche später (15./16.2.) suchen die Herren in Kufstein ihre Landesmeister.