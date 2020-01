Auszeichnung bei „Wedding Awards": Bester Brautsalon ist in Tirol

Innsbruck – 2017 eröffnete das Goldcircus Studio am Wiltener Platzl, jetzt holte das Unternehmen bei den 5. „Austrian Wedding Awards" in Wien den Sieg in der Kategorie Brautsalon. Ebenfalls mit dem ersten Platz ausgezeichnet wurde die Tiroler Fotografin Ariane Frötscher für das beste Brautpaarfoto Österreichs.